وزيرة الهجرة: مصريون عالقون بالسودان يصلون أرض الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إنها تابعت وصول عدد من المصريين العالقين بالخرطوم خلال عودتهم إلى أرض الوطن؛ حيث تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية بالتعاون مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومنظمات المجتمع المدني؛ لإعادة المصريين العالقين بالسودان من الطلبة وممن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم والذين قاموا بالتسجيل في السفارة المصرية بالخرطوم.

ووصل العالقون المصريون في دولة السودان إلى الأراضي المصرية اليوم، وسط كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطهير وتعقيم الأتوبيسات التي تنقل المواطنين من المعبر، وكذا التزام كل الموجودين بارتداء الكمامات خلال استقبال أبنائنا عند وصولهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، مؤكدةً أيضًا أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تدخر أي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء أكانوا من المقيمين أم العالقين.

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وقدمت مكرم الشكر إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كل ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء من عودة أبنائنا من السودان.

وقدمت الوزيرة الشكر إلى ممدوح عباس رئيس مؤسسة الجود؛ لتعاونه من الوزارة لتوفير أتوبيسات نقل تقل العالقين من الحدود المصرية السودانية إلى الداخل المصري، مثمنةً تضافر الجهود الحكومية والمجتمع المدني لخدمة المواطن المصري وتلبية احتياجاته.

وكان العالقون المصريون بالسودان تحركوا، فجر أمس الاثنين، من الخرطوم في طريق عودتهم إلى مصر، بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالعودة بالتنسيق مع سلطات معبر قسطل البري ومدينة أبو سمبل، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية إلى الداخل المصري.