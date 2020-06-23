لصرف معاشات يونيو.. "الصحفيين" تفتح مكتب بريد النقابة السبت والأحد المقبلين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم فتح مكتب البريد بمقر نقابة الصحفيين يومي السبت والأحد المقبلين، ٢٧ و٢٨ يونيو ٢٠٢٠؛ لصرف المعاش الخاص بشهر يونيو، على أن تغلق مرة أخرى، ثم تعود الخدمة إلى طبيعتها بعد ذلك بداية من يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.
وقال شبانة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: يرجى التكرم لمَن يرغب في الوجود حسب مواعيد العمل من ١٠ صباحًا إلى ١ ظهرًا.
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