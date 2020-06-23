374 راكبا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة لإيطاليا وتايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، رحلتي طيران استثنائيتان لشركتي مصر للطيران وإير كايرو، وعلى متنهما 374 راكبا من جنسيات مختلفة في طريقهما إلى إيطاليا وتايلاند .

وقالت مصادر بالمطار، إن شركة مصر للطيران نظمت رحلة إلى بانكوك بتايلاند لـ200 راكبا، كما نظمت إير كايرو رحلة إلى مدينة ميلانو بايطاليا لـ 174 راكبا، جميعهم من جنسيات أوروبية مختلفة، إضافة إلى حاملي الإقامات، كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران .

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وإير كايرو التابعة للوزارة، في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري .