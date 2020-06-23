المطار يستقبل 833 من المصريين العالقين بالسعودية وجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 833 من المصريين العالقين، بالسعودية، وجنوب السودان، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
قالت مصادر بالمطار، وصلت رحلتان نظمتهما شركة فلاي ناس الأولى قادمة من مدينة جدة، على متنها 174 راكبا، والثانية من الرياض وعلى متنها 174 راكبا، ورحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض وعلى متنها 220 راكب من المصريين، ورحلة أخرى للخطوط السعودية قادمة من أبها وعلى متنها 220 راكبا، ورحلة خطوط شركة amc للطيران القادمة من جوبا وعلي متنها 45 راكبا من المصريين.
ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
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