حجز مالك مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر لحين ورود التحريات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قررت نيابة السلام، حجز صاحب مصنع ينتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر في السلام 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السلام أول، لحيازته 3500 قطعة قطعة كمامة – 2360 لتر كحول إيثيلى - 171 عبوة كحول "منتج نهائي". كما عثر على 15,596 طن "مذيبات سلفونيك – جلسرين – فازلين" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، لإدخالها في عملية التصنيع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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