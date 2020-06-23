أخبار مصر | برلماني عن قرار عودة الحياة لطبيعتها: الحظر ليس حلا والوقاية سلوك شخصي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني عن قرار عودة الحياة لطبيعتها: الحظر ليس حلا والوقاية سلوك شخصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، والتى تتلخص في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى اعتبارًا من السبت المقبل، بعد حظر دام لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنها قرارات حكيمة هدفها المصلحة العامة للمواطنين.

وقال "الشيخ" في تصريح لبوابة الخليج 365 اليوم الثلاثاء: "إن فيروس كورونا وصل لمراحلة الأخيرة ومن المتوقع انخفاض أعدد الإصابات الفترة القادمة، لذلك يجب علينا التعايش معه، فالحظر ليس حلا للقضاء عليه، لأن مع وجود الحظر كانت أعداد الإصابات مستمرة ولكن الحل الفعلي ينبع من السلوك الذاتي للشخص في الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وارتداء الكمامات والقفازات والتزام المسافات الآمنة في التعامل مع الآخرين".

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جميع الدول أصبحت تتعايش مع الفيروس، خصوصا بعد تدهور الاقتصاد العالمي، لذلك كان من الضروري إتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة وأن هناك أسر مصرية كثيرة تضررت من جائحة كورونا وظلوا دون عمل، مناشدا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تتخطى مصر تلك الأزمة.

قرارات الحكومة

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

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4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".