أخبار مصر | "الغلق وسحب الترخيص".. المنشآت السياحية توضح عقوبة مخالفة إجراءات الوقاية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الغلق وسحب الترخيص".. المنشآت السياحية توضح عقوبة مخالفة إجراءات الوقاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، كافة المنشآت التي تقدمت إلي الغرفة بطلب التشغيل الجزئي وفقًا للضوابط والقواعد والمعايير التي تم إعتمادها من قبل وزارة السياحة للتشغيل، بضرورة الالتزام بهذه المعايير.

وأشار المصري أن هناك لجان من قبل وزارة السياحة ستقوم بالمرور والتفتيش علي المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل الجزئى للتأكد من التزامها بهذه المعايير والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس أن عقوبات المخالفة تصل إلى حد إغلاق المنشآة وسحب الترخيص الخاص بها، وكذلك ترخيص عمل المدير المسئول.

وأكد المصري على الوعي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة في الارتقاء بمنظومة المطاعم السياحية، وتحقيقها لأفضل معدلات السلامة الصحية للجميع" الرواد والعاملين معًا" وفقًا لما تم إقراره من معايير صحية.

تعرف على معايير تشغيل المطاعم السياحية: