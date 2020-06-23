أخبار مصر | المنشآت السياحية تشيد بقرار تشغيل المطاعم: نتطلع لزيادة الإشغال لـ50%

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المنشآت السياحية تشيد بقرار تشغيل المطاعم: نتطلع لزيادة الإشغال لـ50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت غرفة المنشآت السياحية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة الفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيرياتا عتبارًا من يوم السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضحت في بيان لها أن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري رئيس الغرفة يشيد بقرار رئاسة الوزارء بتشغيل المطاعم والكافيتريات بنسبة 25٪ من طاقتها الإستعابية اعتبارًا من السبت المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات.
وقال المجلس في بيانه إن هذا القرار، قد جاء لإنقاذ الإستثمارات التى تم ضخها في قطاع المطاعم والكافتيربات والتى أوشكت على الإنهيار بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة إغلاقها بسبب تفشى وباء كورونا المستجد.
وأضاف أنه التشغيل الجزئى للمطاعم، يأتى بعد جهود مضنية قد تم بذلها من قبل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت عادل المصرى عبر الاجتماعات واللقاءات المتكررة والمتوالية والمتعددة مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الذي أبدى تعاونًا ملحوظًا
وأكد على دعمه ودعم الوزارة الكامل لمطالب الغرفة ورئيسها بإعادة التشغيل للمطاعم والفتح الجزئى مبدئيا، وكذلك التحركات الدؤوبة والتعاون المشترك مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، من أجل إعادة الحياة للمطاعم السياحية بعد توقف دام أكثر 120 يومًا، تكبدت فيه هذه المنشآت خسائر فادحة كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أن القرار قد جاء ليكون بمثابة طوق نجاة.
وثَمن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحبة والتى أسفرت عن صدرور قرار الحكومة بالفتح والتشغيل الجزئى للمطاعم، معربًا عن أمله أن يتم خلال الأيام المقبلة زيادة نسبة التشغيل الجزئى إلى 50 ٪، حتى تتمكن المطاعم من تحقيق الحد الأدني من الإيرادات ولمواجهة الأعباء المالية وغيرها المستحقة عليها.
تعرف على الإجراءات واحترازات تشغيل المطاعم السياحية
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وجاء ضمن الدليل ضوابط تشغيل المطاعم السياحية (داخل وخارج المنشآت الفندقية والتي تضمنت عدة اشتراطات وهي:
أولًا: صالة الطعام
• تقليل التزاحم عند مدخل المطعم من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أية وسيلة أخرى.
• قياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول.
• التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
• حظر الـ “Open Buffet” مع السماح بالـ”Served Buffet” مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص.
• ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة وأخرى الطعام، و١ متر بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى ٦ أشخاص على المائدة الواحدة.
• توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.
• الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).
• الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر.
• حظر تقديم الشيشة.
• حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم.
• غلق أماكن ألعاب الأطفال.
• الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في خدمة الـ”Take Away” داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.
ثانيًا: المطبخ
• الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام.
• الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ.
• الالتزام بكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.
• إتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء.
• توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.
وتسري جميع ضوابط تشغيل الفنادق والمطاعم المذكورة سابقًا على المخيمات بالمحافظات السياحية.