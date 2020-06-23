أخبار مصر | برلماني: قرارات رئيس الوزراء إيجابية وتساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: قرارات رئيس الوزراء إيجابية وتساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب بقرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، والذي يتلخص في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى اعتبارًا من السبت المقبل، بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنها قرارات إيجابية تساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية المتوقفة منذ ظهور فيروس كورونا.
وقال البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك أسر متوقفة عن العمل منذ ظهور جائحة كورونا، وليس لديهم دخل، فهناك أسر تتكون من 5 و6 أشخاص ليس لديهم أي مصدر للرزق، فكيف يعيشون؟، كما أن استمرار الحظر سيؤدي إلى خسائر اقتصادية لذلك يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا مثل مافعلت دول العالم الكبرى.
ووصف البطيخي، قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حظر التجول بالقرار الحكيم، موضحًا أنه جاء في توقيت مناسب، خاصة بعد ثبات معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتعافي عدد كبير من المصابين.
وناشد عضو مجلس النواب المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالمسافات الآمنة في التعامل مع بعضنا البعض، حتى نتعايش مع فيروس كورونا ونتخطى تلك الأزمة بأمان.
وعن اعتراض البعض على تلك القرارات، قال النائب البرلماني: إنه ليس من الطبيعي استمرار الحظر حتى إنتهاء الأزمة لذلك يجب أن نتعايش وإلا هنقفل البنوك والشهر العقاري والمصالح الحكومية، ومحدش هيعرف يقضي مصلحته، لذلك يجب علينا اتباع الخطوات الصحيحة سواء في أداء الصلوات أو الجلوس على المقاهي أو الركوب في المواصلات العامة، أو في التعامل مع الآخرين".
وجاءت قرارات رئيس الوزراء اليوم كما يلي:
إلغاء قرار حظر حركة المواطنين اعتبارًا من السبت المقبل.
إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 27 يونيو مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية.
منع تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات.
غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء وغلق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مساء.
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.
استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل على أن تستأنف عملها بداية من الرابعة صباحا.
فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق الشعائر الأسبوعية اعتبارا من السبت المقبل.
فتح المنشآت الثقافية مثل المسارح والسينما بطاقة إشغال 25% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف