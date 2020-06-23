أخبار مصر | برلماني: قرارات رئيس الوزراء إيجابية وتساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: قرارات رئيس الوزراء إيجابية وتساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب بقرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، والذي يتلخص في عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى اعتبارًا من السبت المقبل، بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنها قرارات إيجابية تساهم في عودة الأنشطة الاقتصادية المتوقفة منذ ظهور فيروس كورونا.

وقال البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك أسر متوقفة عن العمل منذ ظهور جائحة كورونا، وليس لديهم دخل، فهناك أسر تتكون من 5 و6 أشخاص ليس لديهم أي مصدر للرزق، فكيف يعيشون؟، كما أن استمرار الحظر سيؤدي إلى خسائر اقتصادية لذلك يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا مثل مافعلت دول العالم الكبرى.

ووصف البطيخي، قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حظر التجول بالقرار الحكيم، موضحًا أنه جاء في توقيت مناسب، خاصة بعد ثبات معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتعافي عدد كبير من المصابين. وناشد عضو مجلس النواب المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالمسافات الآمنة في التعامل مع بعضنا البعض، حتى نتعايش مع فيروس كورونا ونتخطى تلك الأزمة بأمان. وعن اعتراض البعض على تلك القرارات، قال النائب البرلماني: إنه ليس من الطبيعي استمرار الحظر حتى إنتهاء الأزمة لذلك يجب أن نتعايش وإلا هنقفل البنوك والشهر العقاري والمصالح الحكومية، ومحدش هيعرف يقضي مصلحته، لذلك يجب علينا اتباع الخطوات الصحيحة سواء في أداء الصلوات أو الجلوس على المقاهي أو الركوب في المواصلات العامة، أو في التعامل مع الآخرين". وجاءت قرارات رئيس الوزراء اليوم كما يلي: