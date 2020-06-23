شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير إسعاف المنوفية بـ«كورونا» ونقله لمستشفى عزل الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نفرتيتي خليفة، مديرة العلاقات العامة بصحة المنوفية، إصابة الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف بالمحافظة، بفيروس كورونا عقب إيجابية العينة المأخوذة منه، وتم نقله إلى مستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية، لتلقى العلاج طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وتعد إصابة الدكتور أمجد عبدالحميد هي الرابعة بين قيادات مديرية الصحة في المحافظة، بعد إصابة الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي، وشفائه وعودته للعمل مرة أخرى منذ أسبوع، والدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحاسب صبري إبراهيم، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية، داخل مديرية الشؤون الصحية ويخضعان للعزل المنزلي وتلقى العلاج.