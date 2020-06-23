شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: امتحان دور ثان من المنزل للطلاب المصريين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، ما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019-2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج تباعًا بالدول التي تم تسلّم أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.

وأضافت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات الدور الثاني «متعدد التخصصات» 2019- 2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، فقد تقرر عقد امتحان دور ثان «متعدد التخصصات» 2019-2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع وذلك لطلاب أبناؤنا في الخارج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تحديد المستوى «متعدد التخصصات» بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

وسيجري إتاحة نماذج الامتحانات «متعدد التخصصات» الخاصة بطلاب أبناؤنا في الخارج للدور الثاني وتحديد المستوى 2019-2020، فور الانتهاء من إعدادها مع تحديد المواعيد المقررة للتسليم، بحيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتحميل نموذج الامتحان والإجابة عليه بالمنزل ثم تسليمه للسفارة أو المكتب الثقافي وهي ذات الإجراءات المتبعة بأنشطة الصفين الأول والثاني الابتدائي.