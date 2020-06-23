شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتخذ قرارًا بشأن صيدلية زعم صاحبها اكتشافه علاجًا لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، القرار رقم «900» لسنة 2020 بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة، الكائنة بناحية تلا، غلقًا إداريًا لمدة شهر، وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي بفيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا وجود أوراق دعاية وأخرى خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية، بالإضافة إلى وجود عبوات بها أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي على سائل أبيض..وخل تفاح. وعسل ابيض وعسل اسود داخل الصيدلية لاستخدامها علاجا للفيروس.

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

كما قرر محافظ المنوفية، بحسب بيان، غلق صيدلية أخرى الكائنة بناحية سبك الأحد مركز أشمون تابعة له أيضًا غلقًا إداريًا لمدة شهر، لمخالفتها للقانونين، حيث تلاحظ منها وجود 5 أوراق من نتائج تحاليل معملية لمرضي مختلفين داخل كرتونة، ووجود قطن ملوث بالدماء داخل كرتونة بالصيدلية، وكذا وجود سماعة وجهاز ضغط وجهاز نيبو لايزر داخل كرتونة على أحد أرفف الصيدلية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية إدارة الصيدلة.

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

صيدلي يزعم توصله لعقار يقضى على كورونا - صورة أرشيفية

وأكد محافظ المنوفية استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.