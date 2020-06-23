شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه رسالة للفرق الطبية من الفيوم: «أنتم أبطال هذه المرحلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحدة صحة «جرفس» بمركز «سنورس» بمحافظة الفيوم، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة (جرفس) بمحافظة الفيوم

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزيرة تابعت خط سير المريض بداية من دخوله الوحدة الصحية، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وحصوله على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

ولفت مجاهد إلى استقبال أكثر من ٥٥ مواطنًا بوحدة «جرفس» وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج خلال يومين من انطلاق المبادرة.

وذكر «مجاهد» أن الوزيرة وجهت باستقبال جميع المرضى، سواء المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، لحصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتزام المرضى بارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال تلقي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أيضًا سيارات القوافل العلاجية بالوحدة، وتأكدت من سير العمل باللجان الثلاثية الخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية، داخل سيارات القوافل وصرفه للمواطنين لمدة تكفي 3 أشهر قادمة.

وذكر «مجاهد» أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على التحدث مع الفرق الطبية بالوحدة الصحية والاستماع إليهم، مؤكدة أنهم أبطال هذه المرحلة، موجهة الشكر لجميع العاملين بالوحدة الصحية لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما حرصت الوزيرة على التحدث مع الرائدات الريفيات بالوحدة وحثتهم على أهمية نشر الوعي بين فئات المجتمع بضرورة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة حفاظًا على حياتهم.

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