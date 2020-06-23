شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. جهاز تنمية المشروعات يوفر فرص عمل للشباب المحررين من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن تواصله مع مجموعة الشباب العائدة من مدينة ترهونة الليبية، حيث تم الاجتماع معهم بمحافظة بني سويف وعرضت عليهم الخدمات التي يقدمها الجهاز في دعم وتمويل المشروعات صغيرة أو إتاحة فرص عمل لهم من خلال إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية الممولة من الجهاز.

وقال الجهاز في بيان أنه بناء على رغباتهم ووفقًا لخبراتهم تبين رغبة 23 شابًا في إقامة مشروعات صغيرة في عدة مجالات منها «المقاولات وتسمين العجول وإنتاج المواد الغذائية وتجارة مواد بناء ومدشة حبوب ومشروعات في وسائل النقل الجماعي».

وأوضح الجهاز أن ذلك جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعمل على استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة من خلال تقديم التمويل والتدريب اللازم لإقامة مشروعات صغيرة أو تشغيلهم في المشروعات الممولة من الجهاز، وتنفيذا لتوصيات الاجتماع الذي تم بين نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقيادات جهاز تنمية المشروعات والذي جاء فيه أهمية الإسراع بتوفير فرص عمل لمجموعة الشباب المصريين الذين تحررهم من مدينة ترهونة الليبية بتوجيهات رئاسية.

وبدأ الجهاز في إجراءات إقامة وتنفيذ هذه المشروعات بداية بالمساعدة في استصدار المستندات المطلوبة والتراخيص اللازمة ثم توفير التمويل المالي اللازم لهذه المشروعات وتقديم الدعم التدريبي أو التسويقي أو الإداري لمشروعاتهم لضمان نجاحها، فيما أبدى ثلاثة منهم عدم رغبتهم في إقامة مشروعات وطلبوا فرص تشغيل مناسبة لمؤهلاتهم وبالفعل قام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق لمساعدتهم في تسلّم وظائف مناسبة لهم في المشروعات الممولة من خلاله.

وأكدت نيفين جامع على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لجميع المواطنين العائدين من الخارج من خلال تدريبهم وتأهيلهم على ريادة الأعمال ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق لأصحابها حياة كريمة.

وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة يشهد طفرة كبيرة في حجم التمويل الذي توفره الدولة لهذا القطاع وتضافر جميع الجهات المعنية للنهوض به وتشجيع الشباب والمواطنين على العمل الحر والتشغيل الذاتي.

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وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتنفيذ توجيهات الدولة بتقديم جميع خدماته المالية أو الفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وأن فروع الجهاز بجميع المحافظات مستعدة لتقديم هذه الخدمات ومساندة العائدين من الخارج ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، مع وجود المئات من دراسات الجدوى الاسترشادية لمساعدة العائدين على اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والإنتاج.