شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مرفق النقل الداخلي ويعلن دعم المشروع بـ 32 أتوبيسًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، جولة مفاجئة على عدد من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع، وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يحقق أعلى عائد مادي يساهم في خطط التنمية بالمحافظة.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى جولة مفاجئة علي عدد من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل

بدأت الجولة بتفقد مرفق النقل الداخلي واستمع لشرح من مدير المشروع عن آلية العمل وعدد خطوط سير السيارات التي تحررها اليوم والسيارات المعطلة، واستفسر من أحد المحصلين عن نسب التحصيل في اليوم الواحد وفقا لخطوط التشغيل، مشددًا على ضرورة الإسراع في إجراءات تكهين العربات المعطلة، والتي لم يجدِ تصليحها لتعظيم موارد المشروع، كما راجع دفاتر الحركة.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى جولة مفاجئة علي عدد من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل

وشدد على تحديث الدفاتر بالشكل اللائق كما كلف فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة جميع السجلات ودفاتر الحركة وقوة العاملين والحضور والغياب وإعداد تقرير بذلك، ومن جانبه أكد أبوليمون على أنه تم دعم المرفق بـ32 أتوبيسًا جديدًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى جولة مفاجئة علي عدد من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل

كما حثّ العاملين على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وتغطية نفقات المشروع.

وشدد على مدير المشروع بإعداد مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه العمل لبحثها ووضع الحلول المناسبة لها.

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