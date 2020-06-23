- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مرفق النقل الداخلي ويعلن دعم المشروع بـ 32 أتوبيسًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، جولة مفاجئة على عدد من المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع، وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يحقق أعلى عائد مادي يساهم في خطط التنمية بالمحافظة.
بدأت الجولة بتفقد مرفق النقل الداخلي واستمع لشرح من مدير المشروع عن آلية العمل وعدد خطوط سير السيارات التي تحررها اليوم والسيارات المعطلة، واستفسر من أحد المحصلين عن نسب التحصيل في اليوم الواحد وفقا لخطوط التشغيل، مشددًا على ضرورة الإسراع في إجراءات تكهين العربات المعطلة، والتي لم يجدِ تصليحها لتعظيم موارد المشروع، كما راجع دفاتر الحركة.
وشدد على تحديث الدفاتر بالشكل اللائق كما كلف فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة جميع السجلات ودفاتر الحركة وقوة العاملين والحضور والغياب وإعداد تقرير بذلك، ومن جانبه أكد أبوليمون على أنه تم دعم المرفق بـ32 أتوبيسًا جديدًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حثّ العاملين على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وتغطية نفقات المشروع.
وشدد على مدير المشروع بإعداد مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه العمل لبحثها ووضع الحلول المناسبة لها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
56,809
-
تعافي
15,133
-
وفيات
2,278
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المنوفية يتفقد مرفق النقل الداخلي ويعلن دعم المشروع بـ 32 أتوبيسًا جديدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.