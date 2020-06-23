شكرا لقرائتكم خبر عن طرح دفعة جديدة كحول وواقيات وجه بخصم 20% لـ«الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، توفير دفعة جديدة من الكحول، بخصم ٢٠٪، ليتوافر ليتر الكحول بسعر ٨٠ جنيهًا، للصحفيين وأسرهم، إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف عبدالمجيد، أنه تتوافر أيضًا كمامات جراحية انتاج مصانع الهيئة العربية للتصنيع، سعة ٢٥ كمامة بالعبوبة ( برباط)، وعبوات سعة ٥٠ كمامة بالعلبة، وهي كمامات جراحية، ثلاث طبقات ودعامة.
وتابع عبدالمجيد: تم تسلم دفعة جديدة من واقي الوجه، إنتاج مجموعة استثمار وزارة الأوقاف، بخصم ٢٠٪، ليصل الدرع إلى ٤٠ جنيهًا فقط، إلى جانب دفعة جديدة من الكحول، وكذلك دفعة جديدة من عبوات هيدركلوريد الصوديوم المطهر للأسطح سعة ٤ لتر، بسعر ٢٥ جنيهًا.
ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، تتيح مستلزمات التطهير والوقاية، بداية من غدًا الأربعاء من العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، وفق أوقات العمل الرسمية للطاقم الإداري بالنقابة.
وذلك استمرارًا لاستراتيجية، الوقاية للزملاء وأسرهم، إلى جانب ما يبذل من جهد في الشق العلاجي.
وشدد عبدالمجيد، ها نحن نعاود- بإذن الله وفضله-العمل والقتال على الجبهة بعون الله، فالزملاء وأسرهم يستحقون كل جهد، وكل دعم في تلك الظروف العصيبة.
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