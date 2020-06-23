شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 411 مليون جنيه.. إنجاز 30% من أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنجاز 30% من أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة، والتي تشمل 5 مناطق بمدينة طنطا ومنطقتين بمدينة المحلة الكبرى بتكلفة 411 مليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي عقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير العشوائيات بنطاق المحافظة.

وقال نائب محافظ الغربية، أنه تم مناقشة الجدول الزمني للمشروع والتوجيه بدفع القيمة المقدمة، جاء ذلك بحضور ممثلين لجميع الجهات المشاركة في المشروع: صندوق تطوير العشوائيات والاستشاريين والمشرفين وجميع المسؤليين عن المرافق «مياه- كهرباء- غاز- اتصالات».

يذكر أنه عقب انتهاء الاجتماع، قام الدكتور أحمد عطا، بحولة ميدانية تفقد خلالها منطقة قحافة وعلى أغا بحي ثان طنطا.