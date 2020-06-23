شكرا لقرائتكم خبر عن قطع 879 كم في 13 ساعة و40 دقيقة.. انتهاء تجربة «العربة الروسي» الجديد على خط أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت عربة الركاب الجديدة التي تم تصنيعها من قبل تحالف ترانس ماش المجري الروسي المجري، تجربتها عى خط القاهرة– أسوان، وذلك لأول مرة منذ أن تم البدء في تجربتها في نهاية أبريل الماضي.

الأنتهاء من تجربة العربة الروسي علي خط الإسكندرية وأسوان

وبحسب بيان، الثلاثاء، تحركت العربة الجديدة الساعة الثامنة مساء الأحد الماضي، ووصلت أسوان في التاسعة و٤٠ دقيقة صباح الاثنين، وعادت صباح الثلاثاء، حيث قطعت المسافة البالغة ٨٧٩ كيلو مترا في ١٣ ساعة و٤٠ دقيقة.

الأنتهاء من تجربة العربة الروسي علي خط الإسكندرية وأسوان

وقامت اللجنة بوضع كتل من الحديد «كراتين مملوءة تيل فرامل» بديلا للركاب وذلك لقياس اتزان العربة.

الأنتهاء من تجربة العربة الروسي علي خط الإسكندرية وأسوان

وطالب مراقبون بأهمية تركيب ستارة عازلة للشمس، خاصة أن العربة ستقطع مسافات كبيرة في درجة حرارة مرتفعة في الوجه القبلي.

الأنتهاء من تجربة العربة الروسي علي خط الإسكندرية وأسوان

من جهة أخرى استقبل ميناء الإسكندرية الدفعة الأولي من عربات الركاب والبالغة ٢٢ عربة التي تم تصنيعها في مصنع ترانس ماش بمدينة تيفير الروسية، ومن المنتظر أن يصل ١٠ عربات أخرى الأسبوع المقبل ليصل إجمالي الدفعة الأولي ٣٣ عربة كانت وزارة النقل قد طلب تصنيعهم من الشركة الروسية وذلك في إطار احتفالية مصر بثورة ٣٠ يونيو.

وكشفت مصادر بالسكة الحديد أن الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية والبالغة ٢٠ جرارا ستصل ميناء الإسكندرية الأربعاء وبذلك يصل إجمالي عدد الجرارات التي وصلت ٧٠ جرارًا، ومن المخطط أن تصل الدفعات المتبقية والبالغة ٤٠ جرارا على دفعات وفقا للجدول المقرر.

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