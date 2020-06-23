شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: ندعم مصر في معالجتها لقضية «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وأزمة «سد النهضة»، وذلك بناء على طلب مصر.

وأكد المالكي على الموقف الفلسطيني الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، ومرحباً بالجهود والمبادرات لحل الأزمة في ليبيا.

كما أعرب عن تأييد دولة فلسطين ودعمها لموقف مصر، الداعي لضرورة انتهاج أطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة.

وأكد المالكي مجدداً على وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً في حسن إدارتها لهذه الأزمة وحل الخلافات بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار، وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وأثيوبيا والسودان.