أخبار مصر

انخفاض في درجة الحرارة اليوم في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام مدير وحدة التنبؤات الدكتور محمد شاهين في هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس طوال الفترة الآتية فتوقع أن الطقس سيشهد انخفاض شديد في درجة الحرارة وذلك ابتداء من الغد وسيستمر ذلك الأمر لمدة أسبوع وأكد أن درجة الحرارة ستصل من بداية يوم الاثنين إلى 36 درجة وسيصاحبها حدوث انخفاض شديد في الحرارة في نسب الرطوبة.

كما أنه أضاف خلال تواجده في مكالمة هاتفية في قناة إم بي سي مصر إن هذه موجة انخفاض الحرارة ستبدأ من يوم الأحد تنسب لمنخفض في شرق ليبيا والهند للموسي وهذا الوضع يعتبر أمر مؤقت وستعود درجات الحرارة مرة أخرى للانخفاض ابتداء من اليوم.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا