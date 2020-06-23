انخفاض في درجة الحرارة اليوم في مصر

قام مدير وحدة التنبؤات الدكتور محمد شاهين في هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس طوال الفترة الآتية فتوقع أن الطقس سيشهد انخفاض شديد في درجة الحرارة وذلك ابتداء من الغد وسيستمر ذلك الأمر لمدة أسبوع وأكد أن درجة الحرارة ستصل من بداية يوم الاثنين إلى 36 درجة وسيصاحبها حدوث انخفاض شديد في الحرارة في نسب الرطوبة.

كما أنه أضاف خلال تواجده في مكالمة هاتفية في قناة إم بي سي مصر إن هذه موجة انخفاض الحرارة ستبدأ من يوم الأحد تنسب لمنخفض في شرق ليبيا والهند للموسي وهذا الوضع يعتبر أمر مؤقت وستعود درجات الحرارة مرة أخرى للانخفاض ابتداء من اليوم.