متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلع التموينية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزارة ووزير التموين والتجارة الدكتور على مصيلحي من أجل مناقشة الكثير من الأمور الهامة في البلاد، وشمل هذا الاجتماع على متابعة الموقف الحالي الخاص بالمخزون الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية، ويعمل على توجيه الحكومة لتوفير السلع للمواطنين.

كما يتم استعراض جميع جهود تحديث خدمات وزارة التموين وجميع توسعاتها ويتم مناقشةً ذلك تبعاً للتحول الرقمي الشامل للدولة، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على اختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي وذلك ليضمن لهم استدامة تميز الإنتاج سواء كانت المصانع قريبة من الموانئ والطرق والمحاور كما قام باختيار مزارع الإنتاج من أجل توفير المواد الخام.