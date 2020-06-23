إجراء وكيل أوقاف أسيوط تنقلات بين المديريات

قام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة أسيوط الدكتور عاصم محمود قبيصي بإجراء المزيد من التنقلات بين جميع مديري الإدارات الفرعية وهذا من أجل العمل على تنشيط الدور الدعوي في الإدارات وذلك تبعاً ما تقوم بقضائه مصلحة العمل وحركات التنقل كالآتي:

1. القيام بانتداب مدير إدارة أوقاف المركز قبلي الشيخ أحمد محمد عبد الرحيم كمدير لإدارة أوقاف منفلوط.

2. القيام بانتداب مدير إدارة أوقاف جنوب البدري الشيخ أسامة عبد الفتاح محمد من أجل العمل كمدير إدارة أوقاف المركز القلبي.

3. القيام بتكليف الشيخ عبد الباقي عبد الغني شلقامي من أجل العمل في إدارة أوقاف القوصية.

4. تكيف الشيخ محمد تمام على كمدير لإدارة أوقاف جنوب البداري.