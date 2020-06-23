شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: فتح صالات "الجيم" بطاقة 25% وغلقها فى التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، إن عودة الصالات الرياضية "الجيم" سيكون بطاقة 25% على أن يغلق فى التاسعة مساء ابتداءً من يوم السبت القادم.

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وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.