شكرا لقرائتكم خبر عن معاريف: 1 من كل 20 يهوديا فى بريطانيا توفى بسبب وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أنه في أخر إحصائية عن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا أن واحد من كل 20 يهودياً توفي جراء الوباء.

ووفقًا للدراسة فإنه يعيش في بريطانيا حوالي 250.000 يهودي، وهذا هو السبب في أن عدد القتلى بينهم أعلى بكثير من نسبتهم في عموم السكان.

وذكر التقرير أن الوفيات الناجمة عن الفيروس بين 2 مارس و 15 مايو بلغت 453 شخصًا يهوديا.

وأكدت الصحيفة أن، معدل الوفيات بين الرجال اليهود 187.9 حالة وفاة لكل 10000، مقارنة بـ 92.6 حالة وفاة لكل مائة ألف في عموم السكان.

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أما بالنسبة للنساء اليهوديات فقد بلغ معدل الوفيات 94.3 لكل 100.000 مقارنة بـ 54.6 في عموم السكان.

وأوضح الباحثون أن تعرض المجتمعات اليهودية للفيروس كان أكبر نظرا لأنهم يعيشون في المدن الكبرى حيث يتفشى الفيروس هناك، كما أن بينهم تواصل اجتماعي كبير.