الأسقفية: عودة الصلوات والخدمات مع التباعد الاجتماعى والاشتراطات الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الكنيسة الأسقفية بمصر استئناف خدماتها وصلواتها بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة وفقا للضوابط التالية:
1- إعادة فتح الكنائس للخدمات والشعائر الدينية عدا أيام الجمعة والأحد اعتبارًا من السبت القادم الموافق 27/ 6 / 2020.
2- يمكن عقد الاجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فى الصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياطات الآتية:
- مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع
وفقا لظروف كل كنيسة.
- التأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات.
- التأكيد على ارتداء الكمامة لكل مُتعبد، وتطهير أماكن العبادة قبل وبعد الاجتماعات.
- توفير المواد المطهرة للمتعبدين أثناء العبادة.
- نرجو الالتزام بعدم الحضور إلى الكنيسة فى حالة ظهور أى أعراض (السخونة، الكحة، التهاب الحلق، ضيق التنفس) لأى من أفراد الأسرة.
- يفضل حضور الأسرة لاجتماع واحد على الأكثر فى الأسبوع.
واختتم: ونحن نصلى أن يتدخل الله القدير فى إنهاء الوباء وأن يشفى كل مريض ويحفظ بلادنا من كل شر".
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