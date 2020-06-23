شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر الثالث أفريقيًا في مؤشر التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف ، أشار من خلاله إلى إنه استمرارا للنجاحات المصرية المستمرة حصلت مصر على المركز الثانى إفريقيا بمؤشر اندماج البنية التحتية، والمركز الثالث في مؤشر التكامل الاقتصادي.

وأضح الإنفوجراف انه فى مؤشر الاندماج الاقتصادى بمجموع 0.422، وفى مؤشر البنية التحتية بمجموع 0.585 ، وأوضح الانفوجراف أن المؤشر ينقسم إلى 5 عوامل اندماج رئيسية

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