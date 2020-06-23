شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحكومة: إلغاء الحظر من السبت مع فرض إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان الحكومة إلغاء حظر التجوال من السبت المقبل مع فرض إجراءات احترازية.

الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال من السبت مع فرض إجراءات احترازية

قالت مصادر حكومية لـ" الخليج 365 " أنه بموجب القرارات التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى عنها فإنه يعنى بذلك رفع الحظر نهائيا، وبحسب المصادر أن القرارات قيد التقييم وفى حالة تقييم مستمر

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسى من الحرب الليبية (فيديو)

أثارت تصريحات الرئيس السيسى حول ليبيا وتحديدا حول خط وقف الاقتتال ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة، وخاصة بعد تأكيده بأن سرت والجفرة خط لا يمكن أن تقبل مصر بتهديده.

الأسقفية: عودة الصلوات والخدمات مع التباعد الاجتماعى والاشتراطات الصحية

قررت الكنيسة الأسقفية بمصر استئناف خدماتها وصلواتها بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة وفقا للضوابط التالية.

الكاثوليكية: عودة الصلوات والتناول فى يد المؤمن تجنبًا للعدوى

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عودة الصلوات فيها مع تغيير طفيف فى طقس التناول إذ أصدرت اليوم بيانها الخامس متضمنًا ضوابط فتح الكنائس.

التعليم: إعلان نتيجة أبحاث أبناؤنا بالخارج تباعا ممن سلموا الأبحاث

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019/2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا فى الخارج تباعًا بالدول التى تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.

الحكومة: فتح صالات "الجيم" بطاقة 25% وغلقها فى التاسعة مساء

قالت مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، أن عودة الصالات الرياضية "الجيم" سيكون بطاقة 25% على أن يغلق فى التاسعة مساء ابتداءً من يوم السبت القادم.

الحبس سنة لـ12 متهمًا بتزوير امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة على 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب، فى ختام اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية الحل السياسى للأزمة الليبية، فضلا عن ضرورة امتناع كافة الأطراف فى سد النهضة عن اتخاذ أية إجراءات أحادية.

السجن المشدد 15 سنة ل4 متهمين باختلاس أموال المودعين بأحد البنوك

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من أموال أحد البنوك، بالسجن المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة.

الرقابة الإدارية: ضبط 9 مصانع استوردت 31 طن أقمشة بالمخالفة لقانون الاستيراد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تسعة مصانع بكلا من محافظات (الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية) تمكن أصحابها من استيراد عدد 1441رسالة جمركية بحوالى 31.811 طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالى 2.065 مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلى دون إجراء أية عملية تصنيعيه عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 ولائحته التنفيذية

أول دفعة عربات روسية جديدة قادمة للسكة الحديد تصل رصيف ميناء الإسكندرية

وصل رصيف ميناء الإسكندرية أول دفعة من العربات الروسية الجديدة قادمة لصالح هيئة السكة الحديد، وتضم 22 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية، وبدأت الأوناش فى إنزالها من السفينة القادمة من روسيا.

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب، فى ختام اجتماعهم اليوم الثلاثاء، برئاسة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قرارا حول سد النهضة يتضمن 8 بنود.

مطار القاهرة يستقبل 996 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 996 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

التعليم: تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع 2 يوليو ومنح الطالب إيصالا

طالب الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ضرورة تحرير محاضر لأى طالب لم يؤد امتحانات الثانوية العامة لأى سبب.

الأوقاف: غلق أى مسجد فورا حال عدم التزام المصلين بالضوابط المعلنة

أكدت وزارة الأوقاف، على أنه سيتم غلق أى مسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط التى تم الإعلان عنها اليوم وتعميمها على جميع مديريات الأوقاف.

الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30%

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي.

رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لقرار السعودية بقصر حج 2020 على المقيمين بالمملكة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي.

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي.

شكرى: نناشد الدول العربية دعم تحركاتنا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

دعا وزير الخارجية سامح شكرى، الدول العربية الشقيقة لدعم جهود القاهرة من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة فى ظل التعنت الإثيوبى فى هذا الملف.

الأوقاف: حظر صلاة الجنازة وعقد القران داخل المساجد

شدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، على ضرورة عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

رئيس امتحانات الثانوية: تسليم الطلاب أدوات الوقاية من خلال كشوف معتمدة

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة ترصد كل ما يتم ويدور داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومن يخطئ سوف يحاسب.

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، على ضرورة فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

الصحة : مصر ضمن 100 دولة تجرى تجارب على 3 عقاقير لعلاج كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشئون البحوث أن مصر مشتركة ضمن أكثر من 100 دولة فى العالم فى تجربة سريرية معروفة بإسم دراسة solidarity والتى تجرى على عقاقير الريمديسفير والكالترا والكالترا مضافا الية الإنترفيرون بالإضافة إلى الاستمرار فى الاختبار للبرتوكول المصري.

السيسى يصدق على قانون بتعديل "فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن مواعيد التشغيل لخطوط هيئة النقل العام سيتم تعديلها لتعود كما كانت قبل الحظر، وذلك من يوم السبت القادم بالتزامن مع تطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل .

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وزير الأوقاف يعلن ضوابط جديدة لفتح المساجد.. عدم فتح مصليات السيدات الأبرز

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس.

"الصحة" تنشر 7 إنفوجرافات تتضمن نصائح غذائية للوقاية من كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة انفوجرافات مختلفة تتضمن نصائح غذائية تساهم فى الوقاية من كورونا ونصحت المواطنين بالحرص على تناول الأغذية الصحية بشكل دائم .

الحكومة: استمرار تخفيض العاملين بالدولة ولكل وزير صلاحية تحديد طاقة العمل

أكدت الحكومة أنه فيما يتعلق بموظفى الحكومة فإن الوضع يستمر كما هو عليه، باستمرار تخفيض عدد العاملين فى الوزارات والجهات الحكومية مع إعطاء صلاحيات لكل وزير لتحديد طاقة العمل بحيث فى حالة الرغبة فى عودة كامل طاقة العمل والظروف تتيح ذلك فإن كل وزير يحدد وفقا لرؤيته.

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات من السبت مع إلغاء حظر التجوال

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أن سيم تعديل جداول تشغيل القطارات من السبت المقبل بالتزامن إلغاء حظر التجوال بحيث يتم مد تشغيل حتى منتصف الليل.

رئيس الوزراء: استمرار تعليق العمل بدور المناسبات لحين تقييم الأوضاع.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار تعليق العمل بدور المناسبات نظرا لما تشهد من تجمعات كبيرة .

الكنيسة: سنبدأ الفتح بالمحافظات الأقل تضررا وبإجراءات احترازية مشددة

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع السبت 27 يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

الحكومة: تشغيل المقاهى والكافيتريات حتى العاشرة مساءً بدون شيشة.. فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % بدون شيش .

عمليات الأزهر: 7 حالات إعياء و13 مخالفة لطلاب واستبعاد 11 عضوا باللجان

كشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عن تقرير غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة الديناميكا نظام حديث والميكانيكا نظام قديم للقسم العلمى، حيث أدى الامتحان 35 ألف و117 طالب وطالب مقسمين على 637 لجنة على مستوى الجمهورية.

التعليم تحذر من تأخر تسليم طلاب الثانوية كراسة الامتحان وتعويض الطالب نفس الوقت

حذر الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأخير تسليم طلاب الثانوية العامة أسئلة الامتحانات، قائلًا: لا يجب تأخير وصول الأسئلة من مراكز التوزيع أو تسليم الطلاب الأسئلة من رؤساء اللجان ومراقبين الأدوار.

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة.. ضوابط عودة الصلاة فى المساجد

وضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط استعدادا لفتح المساجد المقرر لها يوم السبت المقبل وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من التوافق على فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

الحكومة: إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار تعليق دور المناسبات لحين تقييم الأوضاع حتى الفترة القادمة.

الحكومة: عودة الصلوات بدور العبادة من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه نظرا لارتباط دور العبادة بتواجد أعداد كبيرة، لذلك تم التوافق على اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

الحكومة تعلن استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.

رئيس الوزراء يعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ وأماكن التجمعات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق .

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.

الحكومة تعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت، معلنا أنه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب، مشددا على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة.

الحكومة: الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة مع الإجراءات الاحترازية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدا أن الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة.

رئيس الوزراء: "فيروس كورونا سيظل متوطنا وعلينا التعايش معه"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا سيظل متوطن وعلينا التعايش معه، مؤكدا أن هناك قطاعات تضررت وكان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة .

رئيس الوزراء للمواطنين: "اشتروا الأدوية على قدر احتياجاتكم فقط"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بفيروس كورونا فإن الدولة توفر كافة الأدوية، ولا داعى لشراء المواطنين لأدوية ليسوا بحاجة لها .

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع أى قصور بصورة فورية، وكانت تحرص على تقييم الأوضاع على الأرض يوميا، موجها الشكر للأطقم الطبية على جهودها ومؤكدا فى الوقت ذاته أن هناك تقصير من بعض الأطقم الطبية فى بعض المحافظات من تغييات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتقاعسين.

تقرير ألمانى: سد النهضة تهديد لأمن أفريقيا.. وإثيوبيا تواصل التعنت

حذر تقرير نشره موقع دوتش فيله الألمانى من مخاطر سد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا أن استمرار إثيوبيا فى نهجها المتعنت يشكل تهديدا لأمن القارة السمراء، وأشار الموقع فى تقريره إلى أن مصر تريد تدخل مجلس الأمن الدولى فى هذا النزع مع أديس أبابا، حيث تخشى من خفض حصتها من المياه وهو ما يؤكده الخبراء.

الحكومة: القاهرة والجيزة والقليوبية محافظات التحدى الأكبر بالإصابة بكورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الحفاظ على أرواح المصريين، معلنا أنه تم فتح ما يقرب من 360 مستشفى وعشرات المستشفيات الجامعية والمستشفيات الميدانية .

رئيس الحكومة: ندرك أن هناك فترة سيزداد فيها نسب الإصابة والوفيات بكورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك نجاح فى التعامل مع أزمة كورونا، موضحا أن الحكومة تعى أن هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالمرض.

رئيس الوزراء: نتابع على مدار الساعة أى شكاوى تتعلق بالمواطنين وسط التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع على مدار الساعة أى شكاوى، موضحا أن كل دولة تجتهد فى ظل إمكانيتها، ومن البداية تدرك أن الحكومة لديها تحديات كثيرة.