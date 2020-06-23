شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الحكومة: تشغيل المقاهى حتى العاشرة مساءً بدون شيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة: نسبة المتوفين بمرض مزمن أو أكثر من مصابى كورونا 85,70% وغيرهم 14,30% الأوقاف: حظر صلاة الجنازة وعقد القران داخل المساجد الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط وزير الأوقاف يعلن ضوابط جديدة لفتح المساجد.. عدم فتح مصليات السيدات الأبرز الحكومة: استمرار تخفيض العاملين بالدولة ولكل وزير صلاحية تحديد طاقة العمل رئيس الوزراء: استمرار تعليق العمل بدور المناسبات لحين تقييم الأوضاع.. فيديو الكنيسة: سنبدأ الفتح بالمحافظات الأقل تضررا وبإجراءات احترازية مشددة الحكومة: تشغيل المقاهى والكافيتريات حتى العاشرة مساءً بدون شيشة.. فيديو مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية Advertisements المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال من السبت مع فرض إجراءات إحترازية الحكومة :إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% الحكومة: عودة الصلوات بدور العبادة من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة الحكومة تعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25%

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. الحكومة: تشغيل المقاهى حتى العاشرة مساءً بدون شيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.