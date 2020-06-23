شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الخارجية تجرى اتصالات بدول أوروبية لوقف التوغل التركى نحو سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث أن الخارجية المصرية أجرت اتصالات بدول أوروبية لوقف التوغل التركي نحو سرت.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دعا، اليوم الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقال لافروف إن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

كان الجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق لليوم الثانى على التوالى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

Advertisements