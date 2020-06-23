أخبار مصر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء جرّاء إصابته بجراح بالغة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شرقي القدس المحتلّة.

وزعم  موقع "والا" أن الشاب كان يقود مركبة وحاول تنفيذ عملية دهس تجاه مجموعة من جنود الاحتلال، لافتًا إلى عدم وقوع إصابات في صفوفهم.

وأضاف الموقع ، أن السائق أصيب بجراح بالغة الخطورة، فيما أغلق جنود الاحتلال الحاجز الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، فيما استشهاد السائق الفلسطيني متأثرًا بإصابته الخطيرة.

Advertisements

وكشفت وكالة "صفا" الفلسطينية النقاب عن أن الشهيد هو الشاب أحمد مصطفى عريقات (24 عامًا) من سكان بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة؛ استشهد جرّاء إصابته برصاص جنود الاحتلال على حاجز "الكونتينر".

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا