شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار. كان الجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق لليوم الثانى على التوالى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. Advertisements وكان العميد خالد المجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الوطنى الليبى، إن التعزيزات التى أرسلناها إلى سرت جاهزة لصد أى هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا، مشيرا إلى أن المعركة فى ليبيا باتت تأخذ منحنى خطيرا على الصعيد الدولى.

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