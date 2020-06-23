"ثلاجات الخطر".. إحباط طرح 3 أطنان لحوم فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 24 ساعة من الجهود المتواصلة لضباط مباحث التموين والطب البيطري بمحافظة الجيزة؛ استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم بمختلف المراكز؛ حرصا على سلامة جمهور المستهلكلين والتصدي لغش التجار. وأمكن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالوراق بحوزتخ 1,8 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها، طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية. كما ضبطت القوات 1.١ طن لحوم فاسدة بعدد من ثلاجات المحال التجارية والأسواق قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق. تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها بطريقة آمنة، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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