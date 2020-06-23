تجديد حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشرابية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل السلك، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، من إلقاء القبض على كل من "ج. ع" عاطل 22 سنة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة"، والثاني "م. ي. ع" عاطل 25 سنة، وبحوزتهما دراجة نارية "بدون ترخيص"، وبمناقشتهما عن مصدرها، اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأمكن التوصل إلى المجني عليه، وباستدعائه تعرف على الدراجة النارية واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، كما أضاف المتهمين بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب.