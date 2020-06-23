تجديد حبس سباك 15 يومًا بتهمة ترويج الهيروين بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سباك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة٤٠٠ جرام من الهيروين بقصد الإتجار في المخدرات بدائرة القسم.
البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط شخص يدعي "ا. ج" سباك 29 سنة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، مستقل دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على 400 جرام من الهيروين- مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الإتجار بها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.
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