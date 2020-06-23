الذروة المسائية.. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، زحاما مروريا في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

البداية من القطاع الدائري، سجلت الغرفة كثافات متحركة للقادم من مؤسسة الزكاة حتى مسطرد ومن كارفورالمعادي إلى البساتين، والمتجه من المريوطية للمنيب، والقادم من محور صفط اللبن اتجاه الدائري الأمر نفسه للقادم من محور سعد الدين الشاذلي.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور أحمد عرابي، وكثافات مرتفعة أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون والمتجه من كوبري 15 مايو للدائري.

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في العاصمة، رصدت الغرفة زحاما متوسطا الأوتوستراد من مكرم عبيد لحسن مأمون ومن كوبري التونسي للدائري.

وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من ميدان التحرير لرمسيس، ومن غمرة لرمسيس والعكس.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة، الأمر نفسه بشارعي الجامعة والسودان.