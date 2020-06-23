مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية بإندونيسيا يحتفل بتخريج الدفعة الثانية عبر" فيديو كونفرانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

احتفل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فرع إندونيسيا، الثلاثاء، بتخريج الدفعة الثانية، بنظام التعليم عن بعد، بتقنية فيديو كونفرانس .

شهد الحفل، من قيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيسي بالقاهرة، الدكتور عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة، وأسامة ياسين، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عبدالهادى نائبا عن سفير مصر في إندونيسيا.

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وأشاد الدكتور عبدالدايم نصير، بالنجاح والسبق الذي حققه المركز من خلال استخدام نظام التعليم عن بعد، ونجاح تلك التجربة مما يعكس الدور الفعال الذي تقوم به المنظمة و المركز فى خدمة الطلاب والتحاقهم بجامعة الأزهر، رغم الظروف العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

تناول الحفل كلمات الترحيب من القيادات وعرض عدد من أنشطة الطلاب الدارسين بالمركز ، لإظهار أدائهم باللغة العربية .

يأتى هذا الحفل تقديرًا للجهود المبذولة من جانب المركز فى تقديم الخدمات التعليمية للغة العربية لغير الناطقين بها عن بعد، واستمرار لمواصلة العملية التعليمية رغم انتشار جائحة كورونا، وتوقف التعليم المباشر ليأتى التعليم عن بعد، خلال تلك الفترة بمثابة الأمل الذي يسعى إليه الطلاب للالتحاق بجامعة الأزهر بالقاهرة.