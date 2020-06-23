مدبولي: جائحة كورونا لم تشهدها البشرية منذ 100 عام.. والقاهرة التحدي الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بأزمة فيروس كورونا، موضحا أن التعامل مع جائحة كورونا لم تواجهها البشرية منذ أكثر من 100 عام، وهو ظرف شديد القسوة على العالم كله.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التى تم تطبيقها، وبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الأزمة كان كل هم الحكومة عدم الخروج عن السيطرة.

وأوضح أن هناك نجاح في التعامل مع الأزمة، ولم نمر بفترة عصيبة مثل دول كثيرة، ونعي أن تكون هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة وستزيد الأعداد ونعمل على منع تفشي المرض، مشيرًا إلى أنه خلال المتابعة للأرقام فإن التحدي الكبير هو القاهرة والجيزة والقليوبية وهم أعلى نسبة في الإصابات.

وتابع: "لاحظنا أن نسبة المصابين من المحافظات الثلاثة تتجاوز 50% والوفيات 60%، و أعداد الإصابات في المحافظات أقل من القاهرة الكبرى لذلك يستلزم الأمر أن نكون أكثر حرصًا في التعامل داخل تلك المحافظات".