يتزامن مع صرف الرواتب.. أول تعليق من غرفة المنشآت السياحية على قرار عودة المطاعم والمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه يشكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار السماح بعودة المنشآت السياحية (المطاعم والمقاهي) للعمل من جديد، والاستجابة لمطالب الغرفة.

وأشاد المصري، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، بدور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، في العمل جنبًا إلى جنب مع الغرفة، والاستماع إلى شكوى المنشآت السياحية ومعاناتها مع الغرفة وتوصيل رسالة القطاع إلى مجلس الوزراء حتى تم العودة مجددًا للعمل وبدء العجلة في الدوران السبت المقبل.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أن قرار العودة جاء بنسبة ضعيفة تبلغ 25%؛ لكن جاء ذلك حرصًا من الدولة في الحفاظ على صحة الجميع، وعلى غرار العمل في الفنادق، على أن تزيد النسبة إلى 50% خلال الفترة المقبلة حال إثبات اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، متابعًا: "نتعشم أن نصل بنسبة 100% قريبا".

وعن توقيت القرار، قال المصري: التوقيت جيد؛ خصوصًا أن قرار الفتح سيتزامن مع نهاية الشهر الجاري، وبداية الشهر الجديد، وهو توقيت صرف المرتبات للعمالة، حيث إن عودة العمل ستؤدي إلى تعويض جزء من المرتبات، وجزء من الخسائر قدر الإمكان، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية والمادية للمستثمرين والعمال بعودة النشاط، مشيراً إلى عدد العمال يصل إلى 3.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر.

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وعن خسائر القطاع، قال المصري إن قطاع السياحة والطيران بالكامل، يتخطي المليار دولار شهريًّا، كون القطاع يدر دخلًا سنويًّا يصل إلى 13مليار دولار.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فتح المطاعم والمقاهي اعتبارًا من يوم السبت المقبل، بنسبة تشغيل 25% من الطاقة الاستيعابية واستقبال 25% من العملاء مع تقييم الوضع والعودة على أن نصل في ما بعد 50%، مع التشديد على حظر تقديم الشيشة لمنع تفشي الأمراض، بجانب غلقها المطاعم والمقاهي الساعة 10مساء.

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