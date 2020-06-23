أخبار مصر | حزب الوفد: عودة الحياة الاقتصادية ستخفف العبء عن ملايين المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب الوفد: عودة الحياة الاقتصادية ستخفف العبء عن ملايين المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن حزمة القرارات الحكومية المعلنة اليوم بحاجة للمتابعة المستمرة من جانب المسئولين وكافة الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحلات ومد فترات العمل بالمراكز التجارية، يحيي آمال ملايين المواطنين في كسب لقمة العيش ويعيد لهم مصدر دخلهم بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر كاملة خاصة بالنسبة للمقاهي.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى ضرورة مراقبة عمل المقاهي على وجه التحديد بشكل مستمر للتأكد من تطبيق إجراءات الحكومة والالتزام بحظر تقديم الشيشة والعمل بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لها وهو ما يصعب ضبطه بالنسبة للمقاهي.

وشدد المهندس حازم الجندي، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الحماية الكاملة المعلنة من الحكومة وخاصة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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وأوضح أن إعادة التشغيل الجزئي لهذه الأنشطة على وجه التحديد مرحلة مؤقتة وفي حالة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والحماية سيتم زيادة نسب الإشغال تدريجيًا حتى العودة للوضع الطبيعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.