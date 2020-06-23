أخبار مصر | قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات الحكومة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة بعد إلغاء الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مجموعة قرارات جديدة أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

وتضمنت هذه القرارات، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة، كما شملت إجراءات خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، تمثلت هذه الإجراءات في الأتي:

مجلس الوزراء:

أعلن مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن عمل ذوى الأمراض المزمنة وضرورة حصولهم على اجازة لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا بدون خصمها من رصيد اجازاتهم، مؤكدا عدم الاستغناء عن أي موظف أو عامل طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أنه تقرر منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

وزارة الصحة:

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وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح كافة العيادات الخارجية والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وشملت الإجراءات إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقري، لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لهم، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيا وفق للحالة المرضية.

وأكدت أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

مبادرة “100 مليون صحة":

كما بدأت الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، يوم السبت الماضي، نشاطها لاستقبال أصحاب الامراض المذمنة لتقديم الخدمات الصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة “100 مليون صحة" للكشف عن أصحاب الأمراض المزمنة.

وقد تم تفعيل المبادرة في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث يتم متابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة، لتفادي وجود مضاعفات خطيرة تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة لتشمل 5 محافظات أخرى وهي الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة.