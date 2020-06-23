أخبار مصر | قرار مهم من التعليم بشأن نتائج الطلاب المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مهم من التعليم بشأن نتائج الطلاب المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد واختلاف مواعيد رحلات الطيران، مما أدى إلى اختلاف مواعيد وصول أبحاث طلاب أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2019/2020، فقد تقرر إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج تباعًا بالدول التي تم استلام أبحاث الطلاب بها والانتهاء من تقييمها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد امتحانات الدور الثاني (متعدد التخصصات) 2019/ 2020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، فقد تقرر عقد امتحان دور ثاني (متعدد التخصصات) 20192020 بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع وذلك لطلاب أبناؤنا في الخارج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحان تحديد المستوى (متعدد التخصصات) بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

وسوف يتم إتاحة نماذج الامتحانات (متعدد التخصصات) الخاصة بطلاب أبناؤنا فى الخارج للدور الثاني وتحديد المستوى 20192020، فور الانتهاء من إعدادها مع تحديد المواعيد المقررة للتسليم، بحيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتحميل نموذج الامتحان والإجابة عليه بالمنزل ثم تسليمه للسفارة أو المكتب الثقافي وهي ذات الإجراءات المتبعة بأنشطة الصفين الأول والثاني الابتدائي.

اجتماع مع مديري عموم الإدارات التعليمية