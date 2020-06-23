أخبار مصر | قرار عاجل من وزارة التضامن بشأن حج الجمعيات الأهلية في 2021

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من وزارة التضامن بشأن حج الجمعيات الأهلية في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا جديدًا بشأن المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية في الموسم الحالي، وذلك بعد إلغاءه بسبب فيروس كورونا.

وأكدت "القباج"، حتفاظ المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441هـ/ 2020، بفرصتهم في قرعة حج عام 1442هـ 2021، دون تقديم طلب جديد، وذلك في ضوء القرار الصادر من السعودية أمس الاثنين، باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة، للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

وبلغ عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام نحو 31 الف مواطن للفوز بعدد 12 الف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات.

من جانبه، أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن، دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح والبالغ عددهم 669 متقدم للأشراف.

منصة التواصل التفاعلي

وأطلقت نيفين القباج، قبل أيام، منصة التواصل التفاعلي، والتي تُمكن الوزارة من التواصل مع المواطنين المستفيدين من البرامج والأنشطة الخاصة بالوزارة عبر الهاتف المحمول من خلال رقم 1442.

وتستعرض "الخليج 365" في عدة نقاط كافة التفاصيل حول المنصة وطريقه استخدمها:

- المنصة بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال إلى الخدمات الرقمية والتفاعلية، ومعرفة آراء المواطنين وتحسين نظم المتابعة.

- تحسين أداء الوزارة حيث تكون وزارة التضامن الاجتماعي أول جهة حكومية تطلق التواصل التفاعلي من خلال خاصية "RapidPro".

- المنصة تعتمد على إرسال واستقبال رسائل قصيرة على التليفون المحمول مجانًا بين الوزارة والمواطنين المستهدفين لتوصيل المعلومات الصحيحة عن خدمات الوزارة.

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- تنفيذ برامج التوعية المختلقة ورسائل التوعية الخاصة بالقضايا الاجتماعية المختلفة.

- استقبال رسائل الجمهور التى تتضمن ردود أفعالهم ومواقفهم وأرائهم المختلفة حول الخدمات المقدمة.

- المنصة تستهدف المستفيدين من تكافل وكرامة وتم إعداد الرسائل الخاصة بهم علي المنصة خاصة فيما يتعلق بمشروطية التعليم والصحة.

- تصميم الرسائل الخاصة بالموضوعات التى يعمل عليها برنامج وعي للتنمية المجتمعية مثل الصحة والنظافة والقضية السكانية ومكافحة إدمان المخدرات وغيرها من الوضوعات.

- تشجيع المواطنين على التعامل مع المنصة التفاعلية ولاستخدامها بشكل اكثر فاعلية.

- تصميم رسائل حول التوعية بفيروس كورونا وتصميم مسابقة بجوائز تبلغ قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه.

- توعية الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة حول خطورة فيروس كورونا.

- المنصة أداة جديدة تستخدمها الوزارة على الوجه الأمثل؛ للتواصل والتفاعل مع المواطنين وخاصة السيدات التي ترتفع لديهن نسبة الأمية.

- تستهدف الوزارة المواطنين بكافة خدمات الوزارة، وأهمها تكافل وكرامة والتأمينات والمعاشات.

- توعية المواطنين بـ١٢ رسالة لوعي، كما يمكن استخدامها للدعوة للتطوع والتنسيق بين الجمعيات الأهلية، حيث أن الحرمان من المعرفة في بعض المجتمعات النائية والريفية هو شكل من أشكال الفقر متعدد الأبعاد، وحق المواطنين في المعرفة جزء من عمل وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهته.

- كل الرسائل الواردة من المواطن الصادرة إليه ستتحمل تكلفتها بالكامل الوزارة.