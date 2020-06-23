أخبار مصر | تعرف على المتاحف الأثرية التي ستستقبل الزوار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على المتاحف الأثرية التي ستستقبل الزوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تتجه ناحية فتح المتاحف المصرية بشكل تدريجي، وسيبدأ ذلك من أواخر شهر يونيو، ثم يوليو كمرحلة أولى.

وفي تصريحات خاصة إلى الخليج 365 قال عثمان، إن الوزارة بدأت بالفعل بفتح متحف الغردقة أمام الجمهور من الأسبوع الماضي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتحديد أعداد الزائرين، واتخاذ كافة إجراءات التعقيم.

وأضاف أنه خلال شهر يونيو أيضًا سيتم فتح متحف روميل في مرسى مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية وكذلك قلعة قايتباي أمام الزيارة مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.

وأشار عثمان إلى أنه خلال شهر يوليو القادم سيتم افتتاح المتاحف الكبرى كمرحلة أولى، حيث سنبدأ بفتح المتحف المصري في التحرير، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف القبطي في مجمع الأديان ومتحف الأقصر في محافظة الأقصر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وعن الإجراءات الاحترازية في المتاحف والمواقع الأثرية كانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، وذلك لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

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