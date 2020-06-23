مصر | الحبس سنة لـ 12 متهما بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لـ 12 متهما بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات "ش.م"، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بإحدى المدارس، و"أ.م"، 21 عاما، طالبة، و"إ.س"، 22 عاما، طالبة، و"م.م"، 23 عاما، طالبة، و"ك.م"، 22 عاما، طالبة، و"آ.م"، 24 عاما، بدون عمل، و"س.س"، 20 عاما، طالبة، و"م.ج"، طالبة، بالاشتراك مع "ي.أ"، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، و"ع.ع"، 23 عاما، طالب، و"ع.م"، 17 عاما، طالب، و"ي.م"، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين، حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى"، بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت شهادة "ن.ص"، مديرة المدرسة بأنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بالمدرسة وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى، أبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.

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قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا" وذلك لجلسة 29 يونيو الجاري لاستكمال فض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) _ 38 عام _ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) _ هاربين _ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.