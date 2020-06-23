شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر» يرأس الجمعية العمومية غير العادية لنقل الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت الجمعية غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة، لمناقشة عدد من الملفات أبرازها فصل الإدارة الطبية للشركة وضمها لشركة الخدمات الطبية التي دشنتها الوزارة مؤخرًا تحت إشراف الشركة القابضة للكهرباء.

وبدأ الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء بالقاعة الرئيسية بالدور الأول مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الكهرباء لمواجهه فيروس كورونا ومراعاة التباعد في المسافات بين الحضور.

وشمل جدول أعمال الجمعية غير العادية بندين أساسيين هي اتفاق إعادة الإقراض بين الشركة المصرية للنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، ونقل الأصول والالتزامات الخاصة بالإدارة الطبيية التابعة لشركة النقل إلى شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة.

واستعرضت المهندسة صباح مشالي، خلال الاجتماع عدد من النقاط الرئيسية الخاصة بقيمة الأصول المملوكة للإدارة الطبية لشركة نقل الكهرباء على مستوى المناطق التابعة للشركة وعدد العاملين بها وكذلك قيمة الالتزامات المالية التي تتحملها الإدارة الطبية من موازنة شركة النقل.

وحضر الاجتماع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية الجديدة والمحاسبة نادية قطري العضو المتفرغ للشؤون المالية بالشركة القابضة.

كما حضر من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء المحاسب هاني إسماعيل العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية، والمهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية والمهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية والمهندس خالد عبدالكريم، العضو المتفرغ للشؤون الدراسات والتخطيط.

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