شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل 6 رحلات استثنائية من السعودية وكينيا واليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولي، أنه تم إستقبال 6 رحلات طيران إستثنائية، الثلاثاء، بمطار القاهرة تقل على متنها 857 مصري عائدين من «المملكة العربية السعودية، وكينيا، واليمن» بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأضاف المصدر لــ «المصري اليوم»، إن المطار أستقبل رحلتين سيرتهما شركة إير كايرو الأولى قادمة من جدة على متنها 174 راكبا، والرحلة الثانية قادمة نيروبي، وتقل على متنها 174 راكب.

كما أستقبل المطار رحلة خطوط فلاي ناس قادمة من مدينة الدمام، وتقل على متنها 174 راكب، واستقبل المطار رحلة شركة النيل للطيران قادمة من جدة، وتقل على متنها 161 راكب مصري، ورحلة قادمة من مدينة الجوف سيرتها شركة نسمه للطيران تقل على متنها 140 راكب، كما وصلت أيضا رحلة الخطوط اليمنية القادمة من مدينه عدن تقل 34 راكب مصري .

وخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحه.