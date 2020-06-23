شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يشهد تشغيل أحدث جهاز تفتيت حصوات بمركز الكلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الثلاثاء، تشغيل أحدث جهاز لتفتيت حصوات «الكلى، الحالب، المثانة» بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية.

جاء ذلك خلال افتتاح عمليات تطوير وتحديث وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والسالك البولية، والدكتور أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية، والدكتور خالد شعير رئيس وحدة التفتيت.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يقوم به مركز جراحة الكلى والمسالك والأطقم الطبية الموجودة به في تقديم خدمة طبية مميزة لأبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة وبعض المرضى من الدول الشقيقة«، مؤكدًا أن الجهاز الجديد إضافة جديدة لخدمة المرضى في مجال تفتيت الحصوات.

وقالت جامعة المنصورة في بيان «أن وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية أنشئُت عام 1989 وتقوم الوحدة بتفتيت الحصوات لـ540 حالة سنويا بمعدل 6 جلسات للحالة، وانضم حديثا إلى المنظومة الطبية بالمركز جهاز التفتيت الجديد وهو أحدث جهاز تم تركيبه وتشغيله في يونيو 2020 م ويعتبر أول جهاز من هذا الموديل يتم تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 10.8 ملايين جنيه من الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية للمركز».

وأضاف البيان أن الجهاز الجديد يمتاز بإمكانية تحديد الحصوات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في نفس الوقت مع التحديد التلقائي لحجم ومكان الحصوات ويستطيع الجهاز تفتيت أصلد أنواع الحصوات في جلسة واحدة، ويمتاز أيضًا بإمكانية تغيير الحجم البؤري للموجات الصدمية ليتناسب مع حجم الحصوات ولتقليل الضرر على نسيج الكلى«.

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