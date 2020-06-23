شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تحيل أصحاب 9 مصانع أقمشة للنيابة لمخالفة قانون الاستيراد والتصدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، من ضبط 9 مصانع في محافظات الشرقية، ودمياط، والغربية، والإسكندرية، والقليوبية، بتهمة قيام أصحابها باستيراد 1441 رسالة جمركية بحوالي 31.811 طن من الأقمشة والخيوط ومستلزمات الإنتاج الصناعية وقيمتها بحوالي 2.65 مليار جنيه، وتصرفوا فيها بالبيع بالسوق المحلية دون إجراء أي عملية تصنيعية عليها، وذلك بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير.

وأوضحت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أنه في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة جميع أوجه الفساد، ومنها سوء استغلال بعض أصحاب المصانع للمزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة لهم، لدعم الصناعات الوطنية وزيادة العائد من تصديرها، قامت بفحص مجموعة من الرسائل الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها لحساب بعض المصانع التي تعمل في مجال صناعة الملابس بهدف التصنيع المحلي.

وجرى عرض القضية على محامي العموم بالمحافظات الواقع بنطاق اختصاصاتها تلك المصانع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها واستيداء المستحقات المالية لخزانة الدولة.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية برجال الأعمال الشرفاء من المصنعين والمُستوردين بالالتزام بتطبيق القانون، وعدم الانسياق خلف أطماع البعض ممن يستسهلون تحقيق مكسب سريع على حساب الإسهام الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على المواطنين.