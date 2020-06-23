شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: التجديد لكل العمالة اليومية والموسمية والعمالة المتدربة لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قراراَ بالموافقة على التجديد لكافة العمالة اليومية والموسمية والتي تشمل العمالة المؤقتة والمتعاقدة من العاملين وكذلك العمالة المتدربة لمدة عام اعتباراّ من 1/7 /2020 وحتى 30/6/2021.

و أشار الدكتور طارق الجمال إلى أن الشهور الماضية ومنذ ظهور أزمة فيروس كورونا شهدت إصداره عدداَ من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى دعم ورعاية العمالة غير الدائمة بالجامعة والتي تضمنت توفير إحتياجاتهم من الكمامات مجاناّ، إلى جانب منحهم يومين إعفاء من التوقيع أسبوعياّ مع احتساب الأجر المعتاد لهم عن تلك الأيام وذلك حفاظاّ على صحتهم وسلامتهم في ظل إجراء الجامعة لتخفيض عدد العمالة المتواجدة بها يومياّ ومنع التكدس.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد فقد إمتدت مظلة الرعاية التشخيصية والعلاجية المقدمة للعاملين بجامعة أسيوط عن طريق مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية إلى العمالة غير الدائمة والمنح التدريبية وهي المنح المقدمة لأكثر من 2000 شخص في مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية والتي تتنوع تخصصاتها ما بين أعمال إدارية وفنية وعمال والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة الملائمة لهم للتدريب العملي وإكتساب الخبرة اللازمة لهم للمنافسة في سوق العمل.