شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم شيكات دعم الشيخة إقبال الصباح لـ23 مصريًا العائدين من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سّلم عبدالعزيز خيري مدير المكتب الإعلامي للشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت شيكات لـ23 عاملًا مصريًا العائدين من ليبيا بمبلغ 25 ألف جنيه لكل فرد من العائدين أثناء زيارته أمس لهم بمقر إقامتهم بقرية «كوم الرمل القبلي» التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك عقب عودتهم فجر الخميس الماضي بعد تدخل أجهزة الدولة المصرية لتحريرهم من آيدي مليشيات المتطرفين بالتنسيق والتعاون مع الجيش الوطني الليبي.

وكانت الشيخة إقبال الصباح من الأسرة الحاكمة بدولة الكويت، قد أكدت أن فرحتها كبيرة بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبعودة أبناء مصر سالمين، وطالبت بأسماء العائدين من ليبيا حتى يتسنى توصيل مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصري عائد من ليبيا، مؤكدة اعتزازها بمصر والشعب المصري.

وعبر أهالي قرية كوم الرمل وأسر العمال العائدين عن فرحتهم بدعم الشيخة إقبال الصباح، مؤكدين أنها أوفت بوعدها لهم الذي أعلنته مسبقًا.

قال محمد رشاد، عُمدة القرية، إن الشيخة إقبال الصباح، أوفت بما وعدت، مقدمًا الشكر لها ولمسؤولي مكتبها بالقاهرة على المبادرة الطيبة، وموجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعته الأزمة بنفسه وتكليفه أجهزة الدولة بالتحرك لتحرير أبناء مصر الـ23 شابًا من أبناء القرية.

وكان العمال الـ23 عادوا لأرض الوطن، فجر الخميس الماضي، بعد أن تم احتجازهم في ليبيا، وذلك بعد نجاح جهود أجهزة الدولة المصرية، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

واستقبل النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، العمال الـ23 العائدين بمنزل عمدة قرية «كوم الرمل القبلي» التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، مسقط رأسهم بالقرية، وقدم لهم مساعدات مادية دعمًا لهم لمواجهة ظروفهم الحالية.

ووجه وكيل لجنة العلاقات الخارجية، الشكر للقيادة السياسية، لإعادة أبناء دائرته لأسرهم، وحفاظهم على كرامة المواطن المصري، موجها الشباب بالعمل ببلادهم التي أصبحت جاهزة الآن لاستقبال أكبر عدد من العمالة في مشروعاتها القومية.

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وكان قد عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، إجتماعًا، الأحد الماضي، مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور الـ23 مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، وتم خلال الإجتماع مناقشة أهم المشروعات التي يمكن أن تكون مناسبة لقدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم، حيث قاموا بطرح بعض المشروعات التي يمكن أن تناسبهم والتي تمت مناقشتها من خلال جهاز تنمية المشروعات وإمكانية تمويلها وتوفير الدعم الفني لتنفيذها.